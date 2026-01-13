Sigue el tiempo caluroso y pesado de tarde, con elevadas sensaciones térmicas; el jueves desmejora

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, caluroso y pesado de tarde, con elevadas sensaciones térmicas. El jueves desmejora y se esperan lluvias aisladas.
Nubel Cisneros prevé tiempo estable, caluroso y pesado de tarde, con elevadas sensaciones térmicas. El jueves desmejora y se esperan lluvias aisladas. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo fresco a templado nuevamente con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente caluroso y elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.
El miércoles se espera una mañana templada a cálida con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas e importantes periodos de Sol.
El jueves se espera una mañana templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con pasaje de abundante nubosidad lo que puede generar algunas lluvias aisladas, principalmente en las zonas centro y norte.
Martes 13
Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º
Miércoles 14
Zona Norte: máxima 38º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 35º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 24º
Jueves 15
Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 22º
