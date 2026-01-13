Sigue el tiempo caluroso y pesado de tarde, con elevadas sensaciones térmicas; el jueves desmejora

Tiempo estable y caluroso. Foto: AFP

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, caluroso y pesado de tarde, con elevadas sensaciones térmicas. El jueves desmejora y se esperan lluvias aisladas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo fresco a templado nuevamente con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente caluroso y elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El miércoles se espera una mañana templada a cálida con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas e importantes periodos de Sol.

El jueves se espera una mañana templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con pasaje de abundante nubosidad lo que puede generar algunas lluvias aisladas, principalmente en las zonas centro y norte. Martes 13 Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º Zona Sur: máxima 32º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º Miércoles 14 Zona Norte: máxima 38º y mínima 20º Zona Sur: máxima 35º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 24º Jueves 15 Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 22º

