Sigue el tiempo caluroso y pesado, ahora inestable y con lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que el tiempo siga caluroso y muy pesado, con elevadas sensaciones térmicas, pero también inestable, con posibles lluvias aisladas. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza templada a cálida con cielo parcialmente nublado y algo inestable. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte.

El miércoles tendremos una mañana templada a cálida con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose las zonas centro y norte, lo que podría generar algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, observándose leve descenso de temperatura hacia la noche.

El jueves se espera una mañana templada a cálida aun con restos de nubosidad en la zona noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniéndose templado en la noche. Martes 27 Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º Miércoles 28 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º Jueves 29 Zona Norte: máxima 38º y mínima 20º Zona Sur: máxima 36º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º

Temas de la nota tiempo

caluroso

lluvias