Sigue el tiempo caluroso y pesado, ahora inestable y con lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé que el tiempo siga caluroso y muy pesado, con elevadas sensaciones térmicas, pero también inestable, con posibles lluvias aisladas. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza templada a cálida con cielo parcialmente nublado y algo inestable. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte.
El miércoles tendremos una mañana templada a cálida con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose las zonas centro y norte, lo que podría generar algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, observándose leve descenso de temperatura hacia la noche.
El jueves se espera una mañana templada a cálida aun con restos de nubosidad en la zona noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniéndose templado en la noche.
Martes 27
Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º
Miércoles 28
Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º
Jueves 29
Zona Norte: máxima 38º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 36º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º
