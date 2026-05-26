Investigan como homicidio el caso del hombre que apareció desmembrado en San Luis con disparos en las piernas

La Policía de Canelones investiga como homicidio el caso del hombre que estaba desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en el balneario San Luis, en Canelones.

El cuerpo tenía impactos de bala en las piernas, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado .

Una mujer de 54 años denunció ante la Policía la desaparición de su hijo. De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes a pie, con perros y la colaboración de vecinos. Por aire, un helicóptero de la Policía relevó en un predio rural y zonas adyacentes de San Luis.

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Este martes, en un nuevo operativo de rastrillaje los perros de la Policía encontraron el cuerpo del hombre buscado en inmediaciones de la calle El Salvador, en la zona norte de la localidad.

El caso es investigado por la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones. Personal de Científica realizó el relevamiento de la escena en busca de indicios para la investigación.