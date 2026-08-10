Hay paro todo el día del sindicato de Ancap en La Tablada, sin suministro de combustible ni supergás

El sindicato de funcionarios de Ancap realiza este lunes un paro de 24 horas en la planta de La Tablada.

La medida es en protesta por la suspensión de una reunión de negociación prevista para este lunes en el Ministerio de Trabajo.

El presidente de Fancap Salvador Sprovieri dijo al programa Arriba Gente de Canal 10 que el Directorio de Ancap suspendió la reunión y la pospuso hasta el 19 de agosto, extremo rechazado por el sindicato.

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El dirigente sindical aseguró que el conflicto en La Tablada lleva “mucho tiempo” y que la empresa estatal “no ha propuesto nada nuevo”.

El paro de este lunes implica que durante todo el día no haya suministro “ni de combustible ni de gas a granel”, aseguró Sprovieri.

Al paro de este lunes se suma el martes el paro convocado por el PIT-CNT, entre las 9 y las 13 horas.

Este segundo paro del martes, asegura Sprovieri, no afectará el suministro general de combustibles.