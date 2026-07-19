Inumet actualizó este domingo una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes. El organismo señala que una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país.
Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en el norte del país
El domingo comienza lluvioso aunque se esperan mejoras temporarias. En la mañana, Inumet emitió advertencia amarilla; mirá el detalle.
Según el informe, en las zonas afectadas podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes. Además, se esperan mejoras temporarias.
Se actualizará a la hora 15:00.
Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: mirá para dónde rige
Advertencia amarilla
Mirá las localidades afectadas.
Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.
Cerro Largo: Isidoro Noblía y Ramón Trigo.
Rivera: todo el departamento.
Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.
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