Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en el norte del país

Foto: FocoUy. Foto: FocoUy.

Inumet actualizó este domingo una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes. El organismo señala que una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país.

Según el informe, en las zonas afectadas podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes. Además, se esperan mejoras temporarias.

Se actualizará a la hora 15:00.

Advertencia amarilla Mirá las localidades afectadas. Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador. Cerro Largo: Isidoro Noblía y Ramón Trigo. Rivera: todo el departamento. Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey. Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

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