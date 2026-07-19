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Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en el norte del país

El domingo comienza lluvioso aunque se esperan mejoras temporarias. En la mañana, Inumet emitió advertencia amarilla; mirá el detalle.

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Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Inumet actualizó este domingo una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes. El organismo señala que una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país.

Según el informe, en las zonas afectadas podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes. Además, se esperan mejoras temporarias.

Se actualizará a la hora 15:00.

Foto: FocoUy
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Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: mirá para dónde rige

Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.

Cerro Largo: Isidoro Noblía y Ramón Trigo.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

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