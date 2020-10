Esta es su filmografía completa:

- 1956: "Los criminales de Londres", de Montgomery Tully.

- 1957: "Al borde del volcán", de Terence Young, con Martine Carol.

- 1957: "Tren del infierno", de Cy Enfield.

- 1957: "Lloro mi amor" de Lewis Allen, con Lana Turner.

- 1959: "Darby O'Gill and the Little People", de Robert Stevenson.

- 1959: "La gran aventura de Tarzán", de John Guillermin.

- 1961: "La investigación misteriosa", de John Lemont.

- 1961: "Dos comandos", de Cyril Frankel.

- 1962: "Agente 007 contra el Dr. No" de Terence Young, con Ursula Andress.

- 1962: "El día más largo" de Ken Annakin, Andrew Morton y Bernhard Wicky con John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda.

- 1963: "Desde Rusia con amor", de Terence Young.

- 1964: "La mujer de paja" de Basil Dearden, con Gina Lollobrigida.

- 1964: "Marnie" de Alfred Hitchcock, con Tippi Hedren.

- 1964: "James Bond contra Goldfinger" de Guy Hamilton, con Honor Blackman.

- 1965: "La colina" de Sidney Lumet.

- 1965: "Operación Trueno" de Terence Young, con Claudine Auger.

- 1966: "Sublime locura", de Irvin Kershner, con Joanne Woodward y Jean Seberg.

- 1967: "Solo se vive dos veces" de Lewis Gilbert, con Donald Pleasence.

- 1968: "Shalako" de Edward Dmytryk, con Brigitte Bardot.

- 1969: "Traidor por encargo" de Martin Ritt.

- 1969: "La tienda roja" de Mikhail Kalatosov, con Peter Finch y Claudia Cardinale

- 1971: "Los diamantes son eternos" de Guy Hamilton, con Jill St John.

- 1971: "El gang Anderson", de Sidney Lumet.

- 1972: "La ofensa" de Sidney Lumet.

- 1973: "Zardoz" de John Boorman, con Charlotte Rampling.

- 1974: "Un hombre ve rojo" de Casper Wrede.

- 1974: "Asesinato en el Orient Express" de Sidney Lumet con Albert Finney, Ingrid Bergman, Lauren Bacall.

- 1975: "El hombre que quiso ser rey" de John Huston, con Michael Caine.

- 1975: "El león y el viento" de John Milius, con Candice Bergen.

- 1976: "La rosa y la flecha" de Richard Lester, con Audrey Hepburn y Robert Shaw.

- 1977: "Un puente demasiado lejano" de Richard Attenborough, con Dirk Bogarde, Michael Caine y Robert Redford.

- 1978: "El primer gran asalto al tren" de Michael Crichton, con Donald Sutherland y Lesley Anne Down.

- 1979: "Meteoro" de Ronald Neame, con Natalie Wood y Karl Malden.

- 1981: "Bandidos del tiempo" de Terry Gilliam, con John Cleese.

- 1982: "Asesinatos en directo" de Richard Brooks, con Robert Conrad.

- 1982: "Cinco días, un verano" de Fred Zinneman, con Lambert Wilson.

- 1983: "Nunca digas nunca jamás" de Irvin Kershner, con Kim Basinger y Barbara Carrera.

- 1984: "Sword of the valiant" de Stephen Weeks.

- 1985: "Highlander/Los inmortales" de Russell Mulcahy, con Christophe Lambert.

- 1986: "El nombre de la rosa" de Jean Jacques Annaud, con Christian Slater y Michael Lonsdale.

- 1987: "Los Intocables de Eliot Ness" de Brian de Palma, con Kevin Costner y Robert de Niro.

- 1988: "Presidio" de Peter Hyams, con Meg Ryan y Mark Harmon.

- 1989: "Indiana Jones y la última cruzada" de Steven Spielberg, con Harrison Ford.

- 1989: "Negocios de familia" de Sidney Lumet, con Dustin Hoffman y Matthew Broderick.

- 1990: "La caza del Octubre rojo" de John McTiernan, con Alec Baldwin y Scott Glenn.

- 1990: "La casa Rusia" de Fred Schepisi, con Michelle Pfeiffer y Roy Scheider.

- 1991: "Highlander II/ Los inmortales II: el regreso" de Russell Mulcahy, con Christophe Lambert.

- 1991: "Robin Hood: príncipe de los ladrones" de Kevin Reynolds, con Kevin Costner y Morgan Freeman.

- 1992: "Medecine man" de John McTiernan.

- 1993: "Sol naciente" de Philip Kaufman, con Hervey Keitel y Wesley Snipes.

- 1994: "Un buen hombre en África" de Bruce Beresford.

- 1994: "El primer caballero" de Jerry Zucker con Richard Gere y Julia Ormond.

- 1995: "La roca" de Michael Bay, con Nicholas Cage y Ed Harris.

- 1998: "Sombrero melón y botas de cuero" de Jeremiah Chechik, con Ralph Fiennes y Uma Thurman.

- 1999: "La trampa" de Jon Amiel, con Catehrine Zeta Jones.

- 1999: "Jugando con el corazón" de Willard Carroll con Gena Rowlands y Dennis Quaid.

- 2000: "Descubriendo a Forrester" de Gus van Sant.

- 2003: "La liga extraordinaria" de Stephen Norrington.