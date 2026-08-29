Siete de las 10 canciones más escuchadas en Spotify estos días son de Ruben Rada

Siete de las 10 canciones más escuchadas en Spotify esta semana son de Ruben Rada.

“Quién va a cantar”, “Muriendo de plena”, “Mi país” y otras cuatro canciones de Ruben Rada treparon a lo más alto de la lista de reproducciones esta semana en la plataforma Spotify.

Siete de las 10 canciones más escuchadas, en el Top 50 de Uruguay publicado el viernes 28, son de Rada, uno de los músicos y cantantes más importantes de la historia del país, fallecido el miércoles 26 a los 83 años.

En los últimos días se dispararon las reproducciones en línea y las cinco primeras canciones, las más escuchadas en cada informe sobre la vida y el enorme legado de Rada, son del disco “Quién va a cantar”, editado en el año 2000.

Referentes de la música de Uruguay y la región coinciden en señalar a Rada como uno de los músicos, cantantes y compositores más importantes de la historia, que no solo llevó el candombe a todo el mundo, también fue un creativo incansable que fusionó el sonido de los tambores con el jazz, el blues, el rock y la murga, para conformar gran parte de la identidad cultural de Uruguay.

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