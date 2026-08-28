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TELEVISIÓN

MasterChef Uruguay anunció la convocatoria para el casting de la edición 2027 del certamen

Los interesados en ser parte de MasterChef Uruguay deben acceder a la web de Canal 10 para inscribirse en la convocatoria.

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En la emisión de este jueves de MasterChef Uruguay se anunció una nueva convocatoria a casting para lo que será la edición 2027 del certamen, que llegará a su 13.ª temporada.

Una vez más, el programa busca cocineros amateurs de todo el país que quieran animarse al desafío de demostrar su talento, creatividad y pasión por la cocina.

Quienes logren avanzar en el proceso de selección deberán enfrentarse a pruebas culinarias cada vez más desafiantes frente al jurado integrado por Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé, bajo la rigurosidad y exigencia que caracterizan a MasterChef Uruguay.

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¿Cómo participar?

Para postularse, los interesados deberán ingresar a la web de Canal 10, hacer clic en el banner de la convocatoria, completar el formulario con sus datos personales y subir un video preparando su receta estrella.

Una nueva temporada está por comenzar y la próxima gran historia de MasterChef Uruguay puede estar en cualquier cocina del país.

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