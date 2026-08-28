En la emisión de este jueves de MasterChef Uruguay se anunció una nueva convocatoria a casting para lo que será la edición 2027 del certamen, que llegará a su 13.ª temporada.
MasterChef Uruguay anunció la convocatoria para el casting de la edición 2027 del certamen
Los interesados en ser parte de MasterChef Uruguay deben acceder a la web de Canal 10 para inscribirse en la convocatoria.
Una vez más, el programa busca cocineros amateurs de todo el país que quieran animarse al desafío de demostrar su talento, creatividad y pasión por la cocina.
Quienes logren avanzar en el proceso de selección deberán enfrentarse a pruebas culinarias cada vez más desafiantes frente al jurado integrado por Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé, bajo la rigurosidad y exigencia que caracterizan a MasterChef Uruguay.
Canal 10 emitirá "Rada, la película", este sábado a las 21 horas después de Subrayado
¿Cómo participar?
Para postularse, los interesados deberán ingresar a la web de Canal 10, hacer clic en el banner de la convocatoria, completar el formulario con sus datos personales y subir un video preparando su receta estrella.
Una nueva temporada está por comenzar y la próxima gran historia de MasterChef Uruguay puede estar en cualquier cocina del país.
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