MasterChef Uruguay anunció la convocatoria para el casting de la edición 2027 del certamen

En la emisión de este jueves de MasterChef Uruguay se anunció una nueva convocatoria a casting para lo que será la edición 2027 del certamen, que llegará a su 13.ª temporada.

Una vez más, el programa busca cocineros amateurs de todo el país que quieran animarse al desafío de demostrar su talento, creatividad y pasión por la cocina.

Quienes logren avanzar en el proceso de selección deberán enfrentarse a pruebas culinarias cada vez más desafiantes frente al jurado integrado por Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé, bajo la rigurosidad y exigencia que caracterizan a MasterChef Uruguay.

Seguí leyendo Canal 10 emitirá "Rada, la película", este sábado a las 21 horas después de Subrayado

¿Cómo participar?

Para postularse, los interesados deberán ingresar a la web de Canal 10, hacer clic en el banner de la convocatoria, completar el formulario con sus datos personales y subir un video preparando su receta estrella.

Una nueva temporada está por comenzar y la próxima gran historia de MasterChef Uruguay puede estar en cualquier cocina del país.