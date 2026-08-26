Siete condenados por el túnel que era cavado para robar un banco en Ciudad Vieja

Foto: FocoUy. Túnel en Ciudad Vieja para el robo a un banco privado.

La Fiscalía logró la condena de siete personas en el marco de la investigación por el túnel que era cavado para robar un banco en Ciudad Vieja. Las penas van de 6 meses y 22 días a un año de cárcel.

Cuatro de las condenas son por delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa, a una pena de 12 meses de prisión, de cumplimiento efectivo. Estos en calidad de autor.

A dos coautores de los mismos delitos también los condenaron a 12 meses de cárcel.

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Una mujer fue condenada como cómplice de asociación para delinquir, en concurrencia, fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa. La pena para ella es de seis meses y 22 días de cárcel.

Fueron decomisados teléfonos celulares, equipos informáticos, dispositivos de geolocalización y bloqueo de señales, así como herramientas, documentación falsa y otros objetos, y dinero en distintas monedas, que va a la Junta Nacional de Drogas.

EL CASO

El pasado 3 de febrero, la Policía frustró un intento de robo a un banco en Ciudad Vieja.

Los delincuentes cavaron un túnel dentro de un local, ubicado en Colón y 25 de Mayo, que daba hacia las alcantarillas para desde ahí ingresar al banco.

La investigación para frustrar el robo llevó varios meses y comenzó en Neptunia.

Además, en Neptunia, donde todo comenzó, la Policía incautó poco más de un kilo de pasta base, documentación relevante, chalecos antibalas, dos vehículos, palas, picos, ropa para tareas de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo: $30.000, USD 800 y R$37.000, entre otros objetos.

En mayo, y en el marco de esta investigación, fue condenada una joven de 24 años que había sido detenida en febrero. La pena fue a dos años y medio de prisión por suministro de drogas y tráfico interno de armas y municiones.