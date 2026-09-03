Un hombre de 30 años fue condenado por apuñalar y matar a un otro hombre de 62 años que trabajaba como repartidor y con quien tuvo una discusión en el tránsito. La condena se obtuvo por proceso abreviado. Debe cumplir siete años y seis meses de cárcel, por homicidio simple, confirmó Fiscalía.
Siete años y seis meses de cárcel para el hombre que mató a un repartidor de una puñalada tras discusión
El homicidio ocurrió el 13 de abril en Cuareim y Colonia tras una discusión. El ahora condenado huyó de la escena y fue atrapado a dos cuadras del hecho.
El trabajador asesinado era venezolano y vivía en Uruguay. Estaban desempeñándose como delivery cuando ocurrió el crimen, luego de una discusión.
El hecho ocurrió a las 19:37 del 13 de abril en Cuareim y Colonia. El asesino circulaban un auto Renault Logan blanco y el delivery en una moto. Durante la discusión, el hombre del auto apuñaló al trabajador que estaba parado en la calle, y escapó del lugar. Luego fue detenido.
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