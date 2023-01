"Siento que me están apagando por completo", le dijo Camila a Gran Hermano

"Me quería levantar por el cumpleaños de Alfa para hacerle el desayuno, habíamos quedado en que nos íbamos a levantar. Para mí, no me levantaron porque no quisieron", comenzó a explicar la pianista.

"Capaz ellas son un poco celosas y piensan que lo hago para la gente. Yo no hice nada, no sé qué película se estarán imaginando atrás de lo que soy", continuó Camila.

Las otras jugadoras han estado especulando sobre el juego de la más reciente competidora e incluso Romina le ha dicho a Alfa que tenga cuidado con ella.

"Él único que me creyó de verdad o que me cree, es Alfa. Entonces cuando vi que todo el mundo me estaba tomando de mentirosa, dije que tenía que dejar de estar atrás de ellas para intentar que sean mis amigas, y voy y hablo con la única persona que quiere hablar conmigo de verdad", expresó la jugadora antes de ponerse a llorar.

"No me gusta cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo. A la mañana, a la tarde, hablan mal de mí. Me contestan mal. Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento ni siquiera libre como para darle un abrazo a nadie", dijo Camila llorando en el confesionario, haciendo referencia a la muerte de su padre, ocurrida poco tiempo antes de su ingreso al reality.

"Siento que me están apagando por completo. La estoy pasando mal y ni siquiera lo puedo demostrar porque van a decir una cosa o la otra", expresó entre lágrimas.

"¿Te pensaste que entrabas acá y era un paraíso? Es igual que la vida, ni más ni menos", le dijo Walter a Camila después de que haya salido llorando del confesionario.

LOS NOMINADOS

Ariel, Agustín, la Tora Lucila y Daniela integran la 14° placa de nominados de la casa de Gran Hermano. Este jueves, los dos líderes de la semana, Romina y Marcos, deben decidir a quién salvan. Lo complejo es que el salteño seguramente quiera salvar a su amigo Frodo, pero Romina no lo quiere. Lo mismo con La Tora, podría ser salvada por Romina, pero no por Marcos que la nominó. ¿Será Daniela quien tenga suerte?

Embed

FUENTE: TELEFÉ