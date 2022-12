"Siempre tuve la convicción de que ahí no había ningún delito", dijo Sanguinetti sobre denuncia a Cardoso

Sanguinetti sostuvo que “irregularidades administrativas seguramente puede haber habido, también las hubo en las gestiones anteriores, como se dice en el fallo anterior. No tiene otra consecuencia”. “Irregularidad qué quiere decir, habría que entrar a discutir caso a caso. No es el caso. Acá, lo que se discutía era un tema penal, y el tema penal está descartado”, agregó.

CASO ASTESIANO

Sanguinetti llamó a la prudencia y a la reflexión en el caso Astesiano, y a actuar respetando el trabajo de la Fiscalía. Respecto a la fiscal Fossati, dijo que “está actuando bajo un clima de opresión, que ella misma ha señalado, de que le quieren inducir a hacer determinadas cosas”.

Expresó que por estar involucrado el ex custodio presidencial el tema se ha desviado hacia el campo político. “Acá no hay un tema político, mucho menos hay un tema institucional”, sostuvo. “Si no fuera este caso estaría en la crónica policial, no habría salido de ahí”, acotó.

El dos veces presidente de la República, descartó que el caso Astesiano haya provocado una crisis institucional, “es exactamente lo contrario”. Para Sanguinetti, el “funcionamiento de las instituciones es pleno” y “se abusa del lenguaje”.

“No corrupción administrativa, no corrupción del gobierno. Lo que está claro es que el gobierno es la víctima, no el victimario”, subrayó.

También se refirió a la denuncia de presunto espionaje a los senadores Bergara y Carrera. “Ponerse en la posición de víctima parecería que gratifica”, apuntó, y continúo “de ser esto válido, sería grave, sin duda. Que el Estado lo hiciera, sería gravísimo. Que lo hicieran algunos particulares, todos estamos sometidos constantemente a la indagatoria”.

“Es incuestionable” una presión del Frente Amplio a la Fiscalía, dijo. “Si se habla nada menos que de crisis institucional, a nuestro juicio hay una exageración”, agregó. Para Sanguinetti, las declaraciones de Fernando Pereira “son excesivas”. “Todos tenemos que contribuir a que la exageración no se amplíe. Tenemos que ubicar las cosas en su dimensión exacta”, abogó.

REFORMA JUBILATORIA

Sanguinetti expresó el apoyo del Partido Colorado a la reforma de la seguridad social. A su juicio, no caben cambios sustancias, teniendo en cuenta que todos los partidos de la coalición de gobierno estuvieron de acuerdo con el texto del proyecto de ley.

Por último, se refirió a la propuesta del sector Ciudadanos de votar todos los partidos de la coalición bajo un lema común en las departamentales de 2025. La calificó como una “propuesta política interesante” y se tratará específicamente en la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado.