"Si voy a la Argentina voy al Uruguay", le dijo el Papa Francisco al cardenal Daniel Sturla

“Yo estuve en febrero con él, y lo que él me dijo fue ‘si voy a la Argentina voy al Uruguay’. O sea, esa es la última novedad”, contó el arzobispo de Montevideo, y explicó de qué depende la visita del Papa argentino: “yo creo que depende de la salud del Papa y de la situación argentina para que se concrete la visita”.

Consultado acerca de si tiene alguna fecha posible, Sturla respondió: “el Papa no suele venir a los países que tienen un tema electoral, un proceso electoral, entonces yo creo que una posibilidad sería que viniera enseguida de la segunda vuelta, pero es mío nomás”.

Elecciones en Uruguay

Acerca de las elecciones en Uruguay, Sturla reconoció que hay “cierta crispación” en la contienda electoral, pero destacó: “estamos en un país donde todos estamos seguros de que va a haber elecciones limpias, de que va a haber una transmisión del poder a quien sea que gane sin problemas, eso es lo más importante, y eso nos da cierto orgullo como uruguayos y cierta tranquilidad”.

El cardenal Sturla también explicó por qué no se come carne en viernes santo, pero destacó que "en realidad" lo que promueve la Iglesia "es el ayuno". "No comer o comer lo mínimo imprescindible como un gesto de sacrificio unido al amor de Cristo".