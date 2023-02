"Si no vamos a corregir nada, no vamos", dijo diputado de Cabildo Abierto sobre reunión por reforma jubilatoria

Los diputados de Cabildo Abierto que integran esta comisión decidieron no participar de la reunión de este lunes por entender que sus propuestas para “corregir” lo que se votó en el Senado no serán tenidas en cuenta.

“Para ir a reuniones que son un búnker, que no vamos a corregir nada, no vamos, y vamos a la discusión parlamentaria directamente”, dijo en rueda de prensa el diputado de Cabildo Martín Sodano.

“Quedamos en que en Diputados se iba a abrir la discusión pero nos encontramos con que Saldain dijo que esta ley no se toca, que se va a votar sellada. Hacer reuniones informales, donde no se genera el debate verdadero, no queda la constancia de cuál es la posición de cada partido político”, agregó Sodano en referencia al principal asesor del gobierno y redactor del proyecto de ley de reforma, Rodolfo Saldain.

“Creo que esta ley lo que hace es modificar un Excel, y creo que no es solamente modificar un Excel, hay que modificar toda la administración pública para no atacar a todos los trabajadores y ver cómo se distribuyen mejor los fondos”, agregó el legislador de Cabildo Abierto.

Consultado sobre los eventuales costos políticos de aprobar una reforma jubilatoria en un año preelectoral, Sodano respondió: “Esto hay que abordarlo y un castigo social hay que tener, y es una realidad, no podemos decir que esto no es necesario, no podemos ser ilusos y caer en eso. Ahora, si es en año electoral, en el primer año, o en el último, si hay que hacerlo hay que hacerlo. Acá lo que se está viendo del Poder Ejecutivo es un responsabilidad de tocar una ley que en 15 años no la quisieron tocar”.

Para el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue una "reunión fructífera" para intercambiar antes de que comience la actividad formal para estudiar la reforma. Este martes, la delegación del Poder Ejecutivo va a ser recibida por la comisión parlamentaria que analiza el tema. "Tenemos la expectativa de que va a ser un debate fluido", dijo Mieres.

mieres reunión coalicion por reforma

ATENDER LAS DUDAS

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez destacó la reunión interna del oficialismo con autoridades del gobierno y dijo que es la oportunidad para “conversar con los colegas”.

“Queremos recibir sus planteos y poder contestarles directamente. No nos parece correcto formular planteos y responderlos a través de la prensa”, dijo Rodríguez en referencia a los diputados de Cabildo Abierto que no asistieron a la reunión.

Rodríguez destacó que sí participó el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, que no integra la comisión especial de reforma jubilatoria, pero que pidió para ingresar e informarse al respecto.

"Uno tiene arriba de la mesa, muy claro, el acuerdo, que los líderes de todos los partidos de la coalición dimos la palabra, de que íbamos a acompañar este proyecto", indicó Mieres.

