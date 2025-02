"Si no fuera por nuestras fuerzas de paz sería mucho peor", dijo Orsi sobre situación en el Congo

"Sepamos que si no fuera por nuestras fuerzas de paz, sería mucho peor hoy. Mujeres, niños, ancianos están vivos gracias a nuestra gente que está allá. Y esa es la misión: defender la vida", expresó.

"Vaya mi saludo a los casi 30 mil funcionarios del Ministerio de Defensa, algunos que no están en el país y que sabemos bien que están teniendo alguna dificultad. A esos compatriotas que le ponen el hombro a la necesidad, vaya nuestro saludo y nuestro compromiso de hacer del Ministerio de Defensa esa palanca que nos lleve al desarrollo", agregó.

Orsi afirmó que el tema salarial de los efectivos, "fundamentalmente de la tropa" es un punto de preocupación "desde hace muchos años".

Orsi hizo las declaraciones en el departamento de Rocha, donde se encuentra este sábado porque presentó el gabinete del Ministerio de Defensa. También fue consultado sobre si su gobierno tendrá una ley de urgente consideración. "Alguna capaz que surge, cuando haya algo urgente. Pero no está dentro de lo establecido. No se me ocurre nada", respondió.

La situación en el Congo.

El Ejército informó este sábado que "la situación se mantiene estable en la ciudad de Goma, Rusayo y sus alrededores". Los militares uruguayos en el Congo "se encuentran en buen estado de salud", indicó en un comunicado.

"Se informa que se está evaluando por parte de Naciones Unidas la posibilidad de enviar a Goma, vía vuelo comercial, a 12 integrantes del contingente entrante, a los efectos de dar inicio a las tareas de relevo", señaló el Ejército.

Al mismo tiempo, se espera que lleguen a Uruguay este domingo el sargento Diego Ferreira y el cabo 2 Jhon Patrón, que resultaron heridos.

En tanto el sargento Adrián Fernández permanece en CTI del Hospital Nivel IV en Uganda. Continúa en estado crítico, presentando pequeñas señas de evolución, señala la información oficial.