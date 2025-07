"Si estaba en situación de calle, no la habíamos identificado", dijo intendenta de Canelones sobre hombre fallecido en Las Piedras

La intendenta dijo que en un principio, el miércoles de mañana, creyeron que ese hombre era el que había fallecido, pero tras buscar su identificación se dieron cuenta con la Policía que no era la misma persona.

El hombre para el que habían pedido el traslado fue llevado el martes de noche a un refugio. Garrido aseguró que tienen el registro de su ingreso a un refugio nocturno.

“Pero aparece una persona muerta, horas después”, dijo la intendenta, y agregó: “Una persona muerta en el mismo lugar y eso nos interpela a todos y tenemos que investigar hasta las últimas consecuencias si la persona estaba en calle o no”.

“La Intendencia está estudiando todos sus registros, no la tenemos registrada como una persona que nosotros atendiéramos en nuestras recorridas, ni tampoco que lleváramos a ningún refugio anteriormente”, dijo Garrido, y finalizó: “La persona que la Intendencia localizó fue retirada por la Policía y no sabemos qué pasó con la otra persona, no sabemos si en algún momento estaban juntas o no, eso no lo sabemos”.