"Si está en la lista va a recibir la vivienda", dijo el ministro Lozano a la mujer que reclamó apartamento

“Si hay siete viviendas que no se entregaron y ella está en la lista, va a recibir su vivienda”, dijo el ministro de Vivienda Raúl Lozano en respuesta a la mujer que a viva voz le reclamó acceder al apartamento que le habían adjudicado en forma directa a una militante de Cabildo Abierto , y que ahora se estudia si se lo quitan y lo vuelven a poner a disposición de otras familias.

Luego Lozano precisó que esta mujer, la que reclaman el apartamento que finalmente no se le entregó a la militante de Cabildo, recibirá la vivienda si efectivamente está en la lisa de suplentes que surgió del sorteo.

Precisamente son siete los apartamentos que no se entregaron este jueves, por “distintas razones”, dijo el ministro. La mujer que reclamó el apartamento finalmente no adjudicado a la militante de Cabildo dijo que quedó en el lugar séptimo de la lista de suplentes.

“Son situaciones que nadie desea, pero si hay siete viviendas que no se entregaron y ella está en la lista, va a recibir la vivienda”, dijo Lozano, y agregó: “si no es la séptima no estará recibiendo la vivienda”.

Lozano dijo que la División Jurídica del Ministerio de Vivienda está estudiando qué hacer con el apartamento que en principio se había adjudicado de forma directa a la militante de Cabildo Abierto por parte de la entonces ministra Irene Moreira, lo que le costó el cargo por decisión del presidente Lacalle Pou.

"Por respeto a la señora deberíamos esperar un poquito ver cómo se resuelve. Voy a esperar a los informes jurídicos. Yo personalmente no he hablado con ella", dijo el ministro al ser consultado por la militante de su partido.