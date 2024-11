Show cancelado: fans de Anuel reclaman la devolución del dinero de las entradas; IMM intimó a la productora

Integrantes del Club de Fans dijeron a Subrayado que el espectáculo se canceló sobre la medianoche y no han tenido respuestas sobre la devolución del dinero de las entradas . Hicieron la denuncia en Defensa del Consumidor y presentaron una carta en el Ministerio de Turismo, "no nos importa quién esté detrás, lo único que queremos es el dinero y tratamos de hacer todos los medios posibles, los pasos que nos dijeron, sabemos que la intendencia los intimó, pero nosotros queremos en realidad el dinero", dijo una de las damnificadas.

Según los fans, la productora FRL emitió un comunicado, pero aún no han tenido respuesta, solo por parte de Entraste.com el sitio de venta de entradas que les dijo que hasta que la productora no habilite no pueden reintegrar el dinero. "No tenemos una fecha, no tenemos nada. Según la ticketera, son 180 días cuando un evento se cancela, pero el tema es que nos sentimos desprotegidos".