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EN FLORIANÓPOLIS, BRASIL

Insólita fuga: un detenido escapó de la comisaría por un pequeño espacio entre los barrotes de la celda

Las cámaras de la comisaría en Florianópolis registraron la insólita fuga de un detenido, que salió por un muy reducido espacio entre los barrotes de la celda.

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Una insólita y arriesgada fuga ocurrió en Brasil, cuando un detenido escapó de la celda pasando entre los barrotes.

Las imágenes muestran cómo el hombre primero introduce los brazos y la cabeza por el espacio entre los barrotes y después consigue pasar el resto del cuerpo.

Se trata de Érick Celestino Gomes, detenido horas antes por un caso de violencia doméstica en Florianópolis.

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La fuga ocurrió durante la madrugada del sábado 26 de septiembre, en la Central de Plantão Policial, una dependencia que recibe detenidos en el estado brasileño de Santa Catarina.

El hombre no cortó ni dañó los barrotes. Aprovechó una abertura que ya existía en la estructura de la celda y consiguió atravesarla en menos de un minuto.

Una vez afuera, tomó sus zapatos y salió caminando del edificio. Parece que nadie estaba mirando los monitores de las cámaras de seguridad.

La Policía Civil de Santa Catarina activó un operativo para encontrarlo y solicitó a la Justicia su prisión preventiva.

El domingo, un juez convirtió la detención en preventiva y señaló que el hombre había aprovechado un momento de descuido para escapar.

Hasta las últimas informaciones disponibles, continuaba prófugo. La celda fue clausurada y la Policía anunció modificaciones en la estructura.

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