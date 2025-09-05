La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer los detalles de la sexta fecha del Torneo Clausura.
Sexta fecha: Peñarol recibe a Plaza Colonia este sábado y Nacional enfrenta a Racing el domingo
La etapa se inició este viernes con el encuentro entre Defensor Sporting y Juventud, en el estadio Luis Franzini.
El sábado desde la hora 15:30, Wanderers recibe a Danubio en el Parque Alfredo Víctor Viera; a partir de la hora 18:00, Plaza Colonia visita a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo; por último, Boston River recibe a River Plate en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, a la hora 20:30.
La fecha continúa el domingo a la hora 11:00 cuando se vean las caras cerro y Cerro Largo en el estadio Luis Tróccoli; a la hora 15:30, Progreso recibe a Miramar Misiones en el estadio Paladino; Nacional recibe a Racing en el Gran Parque Central a la hora 18:00 y Montevideo City Torque y Liverpool cierran la etapa a la hora 20:30 en el Parque Viera.
