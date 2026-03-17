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"volvimos a nuestra casa", dijo directora

Servicio Nacional de Sangre volvió a su sede en 8 de octubre, tras el incendio de enero de 2024

Actualmente, este espacio atiende alrededor de 70 donantes. La recomendación es que quienes quieran donar desde ahí, se agenden para asegurar la atención.

Servicio Nacional de Sangre. Foto: Foco UY

Servicio Nacional de Sangre. Foto: Foco UY

"Oficialmente queda reinaugurada nuestra sede central. Estuvimos dos años trabajando en condiciones bastante complicadas, con mucha ayuda, de muchas personas y muchas instituciones, que nos permitió trabajar durante estos dos años, pero ahora volvimos a nuestra casa", dijo la directora Lilia López.

La sede del Servicio Nacional de Sangre está en 8 de Octubre esquina Garibaldi, y allí atienden a donantes de sangre.

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"Recomendamos la agenda, porque entonces nos aseguramos que nos van a atender a tiempo, que no esperen, siempre es más ordenado. Aquí atendemos alrededor de 70 donantes y procesamos más sangre que viene de otros centros", dijo López.

"Nuestro desafío ahora no es tanto aumentar la cantidad de donantes, como transformarlos en donantes voluntarios, para que la gente venga en su mejor momento, cuando esté sana, dispuesta a ayudar a alguien independientemente de quien sea ese alguien a quien ayuda", explicó la directora.

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