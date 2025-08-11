RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRIMARIA

Servicio de alimentación escolar funcionará este martes en centros sedes para el retiro de viandas de 11 a 13

Además, el Programa Escuelas Disfrutables (PED) asiste a niños y docentes tras agresión a la directora de la Escuela Nº65 en Ciudad Vieja.

comedor-escuela-sin-niños.jpg

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) programó la cobertura de alimentación escolar para los dos días de paro, este lunes en Montevideo por la agresión a una docente y el martes en adhesión al paro del PIT-CNT.

La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, repudió el hecho de violencia registrado el viernes en la Escuela Nº65 "Portugal" en Ciudad Vieja. "Cada vez que hay una situación de este estilo duele, duele mucho. Entendemos que la violencia nunca es el camino y eso hay que estar repitiéndolo permanentemente", afirmó.

El Programa Escuelas Disfrutables (PED) trabaja en el centro educativo de Ciudad Vieja tras la agresión a la docente. Salsamendi indicó que el mismo viernes hubo una reunión con la comunidad escolar, teniendo en cuenta que el sábado se iba a realizar una jornada a beneficio, que finalmente se hizo.

Con respecto a la alimentación escolar en los dos días de paro, Salsamendi informó que los comedores estuvieron abiertos este lunes y el martes se prevé un servicio especial para garantizar el almuerzo a los niños con sedes dispuestas para en los casos en los que sus escuelas estén cerradas para retirar la vianda de 11 a 13 horas.

AlmuerzosAGOSTO2025
