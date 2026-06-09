Senadores del Frente Amplio respaldaron al presidente Yamandú Orsi tras reunión en Suárez y Reyes

El presidente Yamandú Orsi recibió el lunes al mediodía en la residencia de Suárez y Reyes a la bancada de senadores del Frente Amplio, que lo respaldó en su gestión ante cuestionamientos de la oposición.

El encuentro se prolongó por dos horas y al inicio Orsi dio un mensaje, en el que aclaró en primera instancia la polémica en relación a la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe.

El presidente reconoció errores en la comunicación de este tema y puso a disposición toda la información para quien quisiera acceder a la documentación.

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En la reunión con senadores, de la que participó también el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, Orsi respaldó a sus ministros y a la gestión que realizan.

Esta no es la primera vez que Orsi se reúne con senadores en Suárez y adelantó que prevé un encuentro similar con diputados.

La idea del gobierno es aceitar la relación con la bancada en un momento clave como lo es el ingreso de la Rendición de Cuentas al Parlamento, previsto para fines de este mes por la Cámara de Diputados.

Además, se analizó la situación actual, la caída en la aprobación, la forma en que se transmite lo actuado y la relación con la oposición.

Fuentes que participaron del encuentro dijeron a Subrayado que el respaldo de la bancada fue unánime. Esto quedó marcado con la intervención de la mayoría de los senadores.

Los senadores comunicaron que "no hay dudas" sobre la cuestión ética del presidente.

Allí, también varios coincidieron en su preocupación respecto a que la opinión pública no se desencante de la política y remarcaron en ese sentido la importancia de "El FA te escucha" que se viene realizando en todo el país.