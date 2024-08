Senadores del FA a favor y en contra del documento de "Frenteamplistas por el No" al plebiscito previsional

Sánchez indicó que es una iniciativa individual de parte de economistas frenteamplistas y que no surgió del comando de campaña de Yamandú Orsi. Recordó que frente a los matices y las diferencias internas, el Frente Amplio dispuso la libertad de acción e instó a que haya argumentos de quienes promueven el plebiscito y los que están en contra.

El senador frenteamplista apostó a un diálogo social para cambiar “la ley tan mala del gobierno actual por una mucho mejor, más garantista, pero con una ley y no con una reforma constitucional”.

Seguí leyendo "He cumplido con absoluta libertad", aseguró Juan Gómez en su retiro como Fiscal de Corte subrogante

Sánchez descartó que la discusión interna abra una grieta en el Frente Amplio. “Cada uno está dando su argumento de manera respetuosa”, dijo. “La carta lo que hace es dar elementos y argumentos de una perspectiva sin agredir y sin ridiculizar otra propuesta”, expresó. “Le hacía falta al debate sobre estos temas que hayan argumentos serios y razonables para poder discutir”, agregó.

En tanto, el senador socialista José Nunes dijo que la carta de los economistas está dentro de su derecho a expresarse sobre el tema y recordó que los frenteamplistas tienen libertad de acción en cuanto al plebiscito.

“Han puesto a la luz algunos argumentos, nosotros no los compartimos”, afirmó Nunes. Indicó que al votar por la papeleta del Sí se establece la necesidad y las bases para que el Parlamento aborde la modificación del sistema jubilatorio actual, asegurando la edad de retiro a los 60 años con 30 de servicio, la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo y la eliminación de las AFAP.

Además, dijo que no hay que desviarse de la meta principal que es ganarle el gobierno a la derecha.

REACCIÓN FA ECONOMISTAS

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, valoró como “responsable y valiente” la publicación del documento creado por economistas del FA.

“Es un no a la reforma que propone el PIT-CNT y parte del Frente con fundamento, va al fondo del asunto, no es una mera consigna. Es lo que estaba faltando dentro del Frente Amplio, explicar, dar la razón, llegar a la gente que cree y vota al Frente Amplio con fundamentos sobre por qué no hay que introducir la papeleta del Sí en esa reforma”, afirmó.

Gandini indicó que comparte muchos de los argumentos de los economistas frenteamplistas y sostuvo que las fórmulas presidenciales con posibilidades de ganar las elecciones están en contra, porque “no se podría gobernar el país si se aprobara esa reforma por los costos que tiene y por el financiamiento que requeriría”.

Calificó la propuesta de reforma constitucional como demagógica y que se financiaría resignando políticas sociales o con aumento de impuestos.