Senadores del FA dieron "máximo respaldo" al ministro del Interior y señalan que la seguridad no debe ser "un botín electoral"

La interpelación al ministro del Interior Carlos Negro terminó pasada la medianoche, tras 14 horas de debate entre el oficialismo y la oposición por el plan de seguridad que presentó el gobierno a fines de marzo.

Sobre el final, la bancada de senadores del Frente Amplio ( FA ) aprobó por mayoría una moción de “máximo respaldo” al ministro y “a un rumbo que ha quedado muy claro en materia de seguridad”.

“La exposición del ministro mostró datos contundentes de la baja de todos los delitos desde el inicio del actual gobierno hasta hoy, y por primera vez un plan de seguridad muestra todos los ejes que deben ser abordados con robustez, siendo conscientes de que aún falta mucho por hacer”, agrega la declaración aprobada en el Senado en las primeras horas de este viernes.

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La interpelación comenzó a las 11 de la mañana del jueves.

La declaración de los senadores del gobierno “reafirma su más absoluto respaldo a las fuerzas policiales en el marco del respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia”.

El último punto de la declaración indica que “la seguridad pública es una causa nacional porque afecta al conjunto de la sociedad, y como tal exige la responsabilidad de todo el espectro político, no pudiendo nunca ser considerada un botín electoral”.

Moción-respaldo-Carlos-Negro

El senador colorado Pedro Bordaberry fue el miembro interpelante, y aseguró que los gobiernos del Frente Amplio, del 2005 al 2020, fracasaron en la política de seguridad con errores que pidió no repetir ahora, en la administración de Yamandú Orsi (2025-2030).

Señaló también que el cambio en la política de seguridad ocurrió cuando Lacalle Pou asumió el gobierno (2020-2025). Allí se logró cortar la tendencia al alza de los delitos, bajaron a la mitad las rapiñas y se estabilizaron los homicidios, incluso con una leve baja.

Por su parte, el ministro del Interior presentó las cifras del primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo período de 2025, y allí marcó un descenso de 9,2% en los homicidios, y 7% de caída global de todos los delitos.

Los senadores de la oposición, blancos y colorados, plantearon una moción de rechazo a la gestión del ministro y expresaron "enorme preocupación" por lo que consideran es un "camino fracasado" que sigue el gobierno y que ya fuera "aplicado por los gobiernos del Frente Amplio".