Oposición sobre muerte de hombre en situación de calle: "El gobierno no actúa, escondió al ministro", dijo Javier García

Referentes de la oposición manifestaron su postura tras conocerse la noticia de la muerte de un hombre en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas.

El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García, afirmó que el gobierno no actúa y que escondió al ministro de Desarrollo Social.

"Hoy el problema de la gente en situación de calle, es un problema de los más graves que tiene el Uruguay que, al mismo tiempo, es generador en buena medida de la inseguridad. Y el gobierno no actúa, fíjese, ayer tuvimos otra tragedia, otro uruguayo que murió en situación de calle y el Poder Ejecutivo escondió al ministro, salió el director del Sinae; hay que hacerse cargo", expresó.

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Y agregó: "¿Y el ministro del Mides?, hay que hacerse cargo (...) brindar soluciones".

García indicó que se vive una situación muy compleja en materia de inseguridad por lo que el gobierno tiene que asumir la agenda de los uruguayos. Además, sostuvo que están cerrando empresas y que el gobierno sigue con la teoría de que hay que aumentar impuestos.

"Los números hablan de cómo se ejecutan las políticas públicas. A nosotros nos quedó mucha cosa por hacer, pero no hay duda que bajaron las rapiñas 30%, que bajó el abigeato, que bajaron los hurtos dramáticamente, es más, todos ven hoy que esa tendencia ascendente que tuvo durante los últimos 20 años se frenó y decreció en nuestro gobierno", comentó.

El hombre en situación de calle que falleció dormía entre bolsas de nylon y cartones, en una calle de Flor de Maroñas. El viernes de noche lo hallaron muerto, sobre la hora 22:30.

El senador nacionalista, Martín Lema, dijo que prefiere ser prudente sobre el episodio del hombre fallecido en situación de calle.

"No conozco las características, no conozco los pormenores y ante situaciones dramáticas y trágicas, esa prudencia es cuando más debe predominar, por tanto por el momento no tengo comentarios para hacer", manifestó.

Lema indicó que van a insistir con las propuestas y planteos realizados sobre personas en situación de calle.