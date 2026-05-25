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Triple homicidio en el Cerro: dos hombres y una mujer las víctimas, y otros dos heridos

Un ataque a tiros desde un auto hacia una casa en el Cerro derivó en un triple homicidio en la noche del domingo. Además, otras dos personas fueron heridas de gravedad.

Triple homicidio en el Cerro. Foto: hospital del Cerro (archivo, Subrayado).

Triple homicidio en el Cerro. Foto: hospital del Cerro (archivo, Subrayado).

Un triple homicidio se registró en el Cerro el domingo, tarde en la noche, cuando delincuentes en un auto abrieron fuego hacia una casa en Egipto y Estados Unidos.

De acuerdo a la información primaria dos hombres y una mujer fueron asesinados. Los hombres aún no fueron identificados, mientras que la mujer tenía 35 años y antecedentes penales, según los primero datos que surgen de la investigación y a los que accedió Subrayado.

Además, otras dos personas fueron heridas de gravedad. Uno fue baleado en las piernas y ya fue identificado; el otro recibió múltiples impactos de bala y está grave, sin identificar.

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En el lugar trabajaron policías del Departamento de Homicidios de la División de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo.

Incautaron al menos un arma de fuego en el lugar. Se trata de una pistola Glock modificada con cargador de 35 municiones, que fuera robada a la Policía años atrás.

Con la información primaria del domingo a la noche, así lo había informado el periodista de Subrayado Guillermo Lorenzo:

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