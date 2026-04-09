Carlos Negro dio cifras del primer trimestre: "Los homicidios caen 9,2%, un descenso histórico desde el fin de la pandemia"

Durante la interpelación en el Senado este jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro , presentó cifras actualizadas de los delitos en el primer trimestre de 2026, y señaló que allí “asistimos a una nueva baja de todos los delitos”.

“Bajaron todos los indicadores”, aseguró Negro y destacó que “los homicidios bajaron 9,2%, un descenso histórico desde el fin de la pandemia”.

También señaló que en el primer trimestre de este año “los femicidios caen 86% y el abigeato 28%”.

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La comparación, dijo Negro, es con el mismo período de años anteriores.

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En cuanto al primer año de su gestión, el ministro señaló que hubo un descenso de 6,5% en los homicidios, y apuntó: “El único descenso real de homicidios se produjo en este gobierno”.

“En el último año cayeron los homicidios en Montevideo 14,5%. Los femicidios cayeron 42%”, agregó, y destacó que esto no ocurría desde la pandemia del Covid, en 2020 y 2021.

“No solo se contuvo el delito sino que se bajaron todos los indicadores”, insistió Negro en el Senado, tras la intervención del interpelante, el senador Pedro Bordaberry.

También habló de las encuestas de victimización, cuestionadas por el senador colorado: “La percepción de seguridad crece en esta gestión al 60%. Nos preocupa el 40% que aún no se siente seguro”.

La interpelación en vivo:

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Las cifras del primer trimestre de 2026:

Presentación Primer Trimestre (1)

El Ministerio del Interior también divulgó un informe con las cifras del primer año del gobierno, en comparación con el último año de gestión del anterior gobierno: