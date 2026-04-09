Bordaberry: "Después de 15 años nos dejaron un país destrozado por la inseguridad, el narcotráfico y la violencia que tenemos hoy"

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry comenzó la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, con un balance de la gestión del Frente Amplio en los 15 años de gobierno, de 2005 a 2025, y le pidió al secretario de Estado: “No volver a cometer los errores que cometió su partido”.

“De 2010 a 2020 fue la peor década en cuanto a seguridad en Uruguay. Fue la peor década, lejos, en materia de homicidios”, dijo Bordaberry mientas mostraba en una pantalla las gráficas que respaldaban su afirmación, y agregó: “Hubo un primer salto en 2012 y otro gran salto entre 2018 y 2019 cuando se pasó de 180 a más de 400 homicidios en un año”.

“Si nos comparamos con la región estamos muy mal, somos el peor de la clase. Pasamos de estar mejor a estar peor que nuestros vecinos. Algo pasó en 2010, en 2015 y en 2018”, insistió Bordaberry.

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“Montevideo está peor que Medellín y que Ciudad de México en homicidios cada 100.000 habitantes. Solo superados por Río de Janeiro y sus favelas”, apuntó, con otras gráficas en la pantalla gigante del Senado.

“Después de 15 años nos dejaron un país destrozado por la inseguridad, el narcotráfico, el odio y la violencia que es lo que tenemos hoy. Y hoy vemos al ministro repitiendo algunos errores de sus antecesores compañeros de partido del Frente Amplio. Queremos evitar que se vuelvan a cometer esos errores, de eso se trata esta interpelación”, resumió.

En cuanto al presupuesto del Ministerio del Interior, Bordaberry dijo que en los gobiernos del Frente Amplio "se multiplicó por cuatro, pero los homicidios aumentaron al doble y las rapiñas y los hurtos aumentaron".

Luego, el senador colorado enumeró lo que a su entender fueron errores conceptuales de la izquierda en políticas de seguridad, y recordó la liberación de presos en el primer gobierno (2005-2010), la idea de que el delito tenia "una causa social vinculada a la pobreza", y "aquello de la sensación térmica, de que Uruguay estaba bien en seguridad pero la percepción era otra".

"Siempre se puede estar peor, y llegó el nuevo código del proceso penal, que se aplicó de apuro. Crearon un código fantástico para repúblicas fantásticas que no existen", agregó.

Luego Bordaberry citó a Bonomi y dijo que “reconoció los errores” en la gestión de la seguridad del Frente Amplio.

Frase-Bonomi

"El cambio"

“Luego llegó el cambio”, dijo Bordaberry, en referencia al gobierno de Luis Lacalle Pou con Jorge Larrañaga como ministro del Interior.

En este punto el senador colorado mostró gráficas con el descenso de los delitos, y si bien reconoció que la caída en 2020 y 2021 pudo ser por la pandemia, destacó que “las rapiñas bajaron 50% en cinco años, y bajaron los hurtos”.

“¿Cómo se logró esto? Es muy sencillo. El 3 de marzo, en el primer acto de gobierno, se presentó la estrategia de seguridad. En el primer año”, apuntó Bordaberry.

"Se ejerció la autoridad y se puso al policía en el centro de la estrategia de seguridad", remarcó. "Este fue el modelo, el Estado al lado de la gente honesta y el delincuente en la cárcel", agregó.

"Esto no fue un diagnóstico, fue un plan que se aplicó desde el primer día. La batalla madre es contra el narcotráfico", dijo Bordaberry recordando a Larrañaga.

OTRA PEDRO

"El nuevo plan"

Más adelante Bordaberry habló del gobierno de Orsi y cuestionó el plan de seguridad "presentado un año después". Cuestionó la idea de "volver a liberar presos", "vuelve por el camino de darle valor a la sensación de inseguridad, con encuestas".

"Tiene pocas medidas concretas y muy pocas nuevas", apuntó sobre el plan presentado por Negro y el presidente Orsi a fines de marzo de 2026.

Aquí Bordaberry aseguró que el gobierno "vuelve a cometer los mismos errores, de nuevo subestimación y de nuevo encuestas".

"En 96.000 palabras que tiene el plan no encontré la palabra represión, eso es un indicador", dijo Bordaberry.

Ya en la parte de las preguntas que Bordaberry le hizo al ministro Carlos Negro, el legislador preguntó: "El cierto que Sebastián Marset era informante de la policía entre 2017 y 2019, y que un policía dijo que veían partidos de fútbol juntos? ¿Es cierto que ese policía ocupa un cargo hoy?.

La interpelación en vivo:

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El documento que presentó Bordaberry durante la interpelación: