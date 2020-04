Tras la designación de Sotelo el 22 de abril, Rubio y Della Ventura constatan una presunta irregularidad con la actuación de los funcionarios públicos y la integración en la nómina de candidatos a la comuna capitalina por el Partido Independiente.

Los legisladores solicitan a la Corte Electoral que intervenga y analice la situación, ya que esta designación forma parte de los acuerdos de la coalición de gobierno en la distribución de cargos internos.

Rubio y Della Ventura exponen que el ahora director de los medios públicos va a estar dirigiendo los mismos en el marco de la campaña electoral donde él es uno de los candidatos. Esta situación puede dar lugar a la conjunción del interés público con el interés privado y la falta de transparencia a la hora de informar mediáticamente a la ciudadanía.

Agregan que la postergación de las elecciones departamentales no cambia esta situación, y que el propio Sotelo dijo el 28 de abril al diario El Observador que como no hay campaña, no hay motivo para no hacerse cargo de la tarea en los medios públicos.

Los senadores piden a la Jutep que tome la denuncia, que se realice la investigación correspondiente y analice los hechos de apariencia irregular.