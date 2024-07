Senador Sebastián Da Silva: "Un policía repelió una rapiña y mató a un delincuente, yo lo felicité"

“Desde el (año) 85 hasta ahora no hubo un solo gobierno que no dejara el Uruguay con más delitos que el que recibió. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario. ¿Eso significa que podamos tirar manteca al techo? No,p ero la Policía cambió. Hoy de mañana amanecimos con que un agente de policía repelió una rapiña y mató a un delincuente, bueno, yo lo felicité. Y eso antes no pasaba”, dijo Da Silva este martes en el Senado.