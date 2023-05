Senador Gustavo Penadés comparece este jueves ante la fiscal Alicia Ghione

Seguí leyendo Penadés: "No me arrepiento de nada, porque no cometí ningún delito", dijo a la salida de Fiscalía

El 29 de marzo, el legislador negó en una declaración de prensa las acusaciones en su contra y anunció que demandará ante la Justicia a quienes lo señalan de cometer esos delitos.

En su defensa, Penadés dijo ante la prensa: “Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma, nunca me he escondido ni nunca he relegado de la misma, por el contrario, pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sustentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo”.