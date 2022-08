Senador Gandini aseguró que a Marset no se le otorgó el pasaporte exprés

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo este domingo a Subrayado que a Sebastián Marset no se le otorgó un pasaporte exprés como asegura el Frente Amplio (FA).

Gandini manifestó tranquilidad ya que ambos ministros "van a demostrar" que Uruguay cumplió con la ley y con la norma. Aseguró que no hubo un tratamiento exprés, ni un procedimiento inusual sino que fue otorgado dentro de los tiempos habituales.

Según el senador, esto pasó porque se aplicó la norma que "a lo mejor hay que cambiarla". Explicó que si la misma no se hubiera modificado en el año 2014, esto no hubiera sucedido. En ese caso se hubiera consultado, al país donde estaba radicado, si Marset contaba con causas pendientes; al tener una respuesta positiva no hubiera sido otorgado el pasaporte al narcotraficante uruguayo.