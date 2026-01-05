Senador del FA cuestionó a oposición por no levantar receso para votar declaración contra intervención en Venezuela

El senador del Frente Amplio, Gustavo González, cuestionó a la oposición por no acompañar la propuesta del oficialismo de levantar el receso parlamentario para tratar en el Senado la situación política en Venezuela.

"Aparentemente, ellos no querían ir al Senado, seguramente porque pensarían que teníamos la mayoría. La idea nuestra era sacar una declaración, obviamente contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela", afirmó el legislador.

González señaló que la oposición tiene varias posturas, a favor y en contra, en torno al tema. "Se tendrían que reunir y poner de acuerdo a ver qué van a decir. A ellos les cuesta mucho, es una coalición distinta. Creo que no han leído bien ni a Herrera ni a Batlle, porque tanto Herrera como Batlle, históricamente, estuvieron contra la intervención militar y la autodeterminación de los pueblos", aseguró el frenteamplista.

Además, González calificó de "terrorista" al presidente estadounidense Donald Trump, por arrogarse de tener la verdad y decirle a otros países que están haciendo las cosas mal y que él las va a arreglar. "Se está comportando como el amo del mundo, lo cual es detestable", subrayó.

Temas de la nota Frente Amplio

Venezuela

oposición