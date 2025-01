Senador Carlos Camy dijo que es "intransigente" sobre situación de Valentina Dos Santos y rechaza levantar la inhabilitación

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10 dijo que esa es la posición de su grupo político, Alianza País, y que la inhabilitación de la ex diputada es para todo el ciclo electoral. El Directorio del Partido Nacional tomará una decisión sobre Dos Santos el lunes próximo.

“En el espíritu de lo de julio”, dijo Camy en referencia a la inhabilitación votada por el Directorio en julio del año pasado, “estaba todo el proceso electoral, si no, cómo sería el tema, sí, fue una falta ética muy grave para octubre pero para mayo no”, fundamentó.

Consultado acerca de si la diferencia entre octubre y mayo es que en las elecciones nacionales Dos Santos estaba en pleno cumplimiento de la condena, y para mayo no porque la pena era hasta enero, el senador Camy respondió: “el diferencial es si la sanción ética, si la consideración política de la embergadura de la falta o de la situación la hacemos coincidir con lo que dijo la Justicia, porque también la Justicia dio ese plazo porque fue un acuerdo abreviado, donde (Dos Santos) reconoció la comisión del delito, si no hubiera tenido un tercio más de pena”.

“Dicho de otra manera, si lo de la Justicia hubiera sido dos meses más o tres meses más, no discutíamos el tema, entonces, se respeta lo de la Justicia siempre, pero no basta solamente eso, hay otras consideraciones, otro peso que como colectividad política tiene el Partido Nacional el deber de cumplir a rajatabla, de ser firme, de ser concreto y de no dejar dudas, porque estamos hablando de comisión de acciones irregulares o delictuales que se cometen en representación del Partido Nacional en el ejercicio del gobierno y de la administración y la gestión de recursos públicos, y por tanto en estos temas nosotros somos intransigentes”, concluyó el senador.

EL CASO

Valentina Dos Santos fue imputada y condenada en julio del año pasado por usurpación de funciones en el caso del pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas. Por este caso también fue condenado el intendente de Artigas Pablo Caram y otros jerarcas locales.

La pena para Dos Santos fue de seis meses de prisión que se sustituyeron por el régimen de libertad a prueba.

Cumplida la pena a mediados de enero de este año, su agrupación política en Artigas juntó firmas y las presentó al Directorio esta semana para que el Partido Nacional reincorpore a Dos Santos y la habilite a ser candidata a la Intendencia de Artigas en las elecciones de mayo próximo.

Dentro de Aire Fresco hay posturas a favor de habilitarla nuevamente, pero el planteo no recoge unanimidad en este sector, en tanto genera reparos en otros sectores del Partido Nacional, como el Herrerismo y Alianza País.