Senador Botana dice que el fiscal Juan Gómez actúa "de modo politizado y partidario" para beneficiar al FA

Juan Gómez estuvo de licencia médica durante siete meses y retornó al cargo el 22 de julio pasado. Durante su ausencia la Fiscal de Corte fue Mónica Ferrero, que desde fines de julio volvió a la Fiscalía de Estupefacientes.

Gómez asumió la Fiscalía de Corte como subrrogante tras la renuncia de Jorge Díaz, hace tres años.

“Gómez vuelve para cumplir su misión política de... eso es una convicción personal, pero no le iban a perdonar que no tuviera toda esta andanada de hechos que casualmente se producen todos ahora y en cadena. Hace rato que hay acusaciones sobre Antel Arena, Gas Sayago, todos los episodios de Ancap. Todas esas cosas están denunciadas en Fiscalía y todas están demoradas, o algunas de esas archivadas porque no se tenía elementos o medios para llegar a la prueba final definitiva y fina, cuando en realidad hay otra gente que está presa por convicción, por mera convicción de que cometieron algunos delitos, y en estos casos hay fiscales que han dicho ‘si bien tengo la convicción no puedo llegar a la prueba final, por lo tanto archivo’. Esa dualidad de criterios me obliga a tener la responsabilidad de decir las cosas como son”, apuntó Botana.

Acerca de por qué no se llega a un acuerdo en el Parlamento para votar a un nuevo Fiscal de Corte, a un titular que sustituya a Gómez, Botana respondió: “El Frente Amplio, que se ve beneficiado por la acción de Gómez y que no tiene espíritu republicano, no va a dar jamás la mayoría. Es el Frente Amplio el que no da la mayoría para cambiar el fiscal, no es que no haya acuerdo”.