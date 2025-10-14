RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR CONCURSOS ABIERTOS

Senado votó con modificaciones el proyecto de ingreso a las intendencias; vuelve a Diputados para sanción definitiva

La votación fue de 24 en 29 afirmativo, en general. El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un criterio para que el ingreso sea por concursos abiertos en los que pueda participar toda la ciudadanía.

Senado-vota-Rendición-de-Cuentas-2023-FocoUy

El Senado votó, con modificaciones, este martes el proyecto que regula el ingreso de funcionarios a las intendencias. El mismo vuelve a la Cámara de Diputados donde obtendrá la sanción definitiva.

La votación fue de 24 en 29 afirmativo, en general. El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un criterio para que el ingreso sea por concursos abiertos en los que pueda participar toda la ciudadanía.

La norma general será el llamado a concurso o la definición del cargo por sorteo, con la salvedad de los cargos del equipo de confianza, como los directores, que son de designación directa del intendente, que cesan con él. El nuevo proyecto permitirá que hasta el 4% de los ingresos puedan ser a consideración del jerarca de turno, tomando como referencia el total de funcionarios de la plantilla.

senado aprobo proyecto de descentralizacion de defensoria publica: fue votado por unanimidad y pasa a diputados
Seguí leyendo

Senado aprobó proyecto de descentralización de Defensoría Pública: fue votado por unanimidad y pasa a Diputados

Desde hace mucho tiempo el Parlamento ha venido trabajando para establecer un criterio en este sentido. Además, el tema fue trabajado por el Congreso de Intendentes.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
LAS PIEDRAS

Un pae umbanda fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y violación de dos menores de edad
CANELONES

Un muerto y ocho lesionados tras accidente entre un auto y una camioneta en ruta 7
CERRITO DE LA VICTORIA

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
PLANIFICÓ FUGARSE, PERO NO CONCRETÓ

Apareció en Salto el auto de Pablo Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra y crimen del remisero

Te puede interesar

Apareció en Salto el auto de Pablo Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra y crimen del remisero
PLANIFICÓ FUGARSE, PERO NO CONCRETÓ

Apareció en Salto el auto de Pablo Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra y crimen del remisero
Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
CERRITO DE LA VICTORIA

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
Gran Hermano Uruguay se estrena en 2026.  video
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10

Dejá tu comentario