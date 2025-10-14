Senado votó con modificaciones el proyecto de ingreso a las intendencias; vuelve a Diputados para sanción definitiva

El Senado votó, con modificaciones, este martes el proyecto que regula el ingreso de funcionarios a las intendencias. El mismo vuelve a la Cámara de Diputados donde obtendrá la sanción definitiva.

La votación fue de 24 en 29 afirmativo, en general. El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un criterio para que el ingreso sea por concursos abiertos en los que pueda participar toda la ciudadanía.

La norma general será el llamado a concurso o la definición del cargo por sorteo, con la salvedad de los cargos del equipo de confianza, como los directores, que son de designación directa del intendente, que cesan con él. El nuevo proyecto permitirá que hasta el 4% de los ingresos puedan ser a consideración del jerarca de turno, tomando como referencia el total de funcionarios de la plantilla.

Desde hace mucho tiempo el Parlamento ha venido trabajando para establecer un criterio en este sentido. Además, el tema fue trabajado por el Congreso de Intendentes. Embed

Temas de la nota Senado

intendencias