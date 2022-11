Senado votó comisión especial para comenzar a debatir la reforma de la seguridad social

El gobierno se fijó como objetivo aprobar la reforma en el Senado antes de fin de año, para que en los primeros meses del 2023 se vote en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Frente Amplio critica la intención del oficialismo de votar “de forma exprés” el proyecto, según dijo el presidente de la coalición de izquierda Fernando Pereira.

Al respecto, Penadés dijo este martes que la comisión se va a tomar todo el tiempo que sea necesario para recibir delegaciones, pero que no se aceptarán “chicanas” para dilatar la discusión.

El senador Sánchez aseguró que el FA va a trabajar "con la mayor apertura". "Que hay que reformar no cabe la menor duda, todos los partidos políticos lo hemos propuesto, el problema es de qué manera. Esta reforma no va a contar con mi voto si es para bajarle jubilaciones a la gente. En principio hay algunos artículos que lo que establecen es que las personas trabajen más años y cobren menos jubilación. Ese no es el camino que hay que tomar", apuntó.

SANCHEZ REFORMA

La comisión especial del Senado estará integrada por Carmen Asiaín, Sergio Botana, Carlos Camy, Gustavo Penadés, Jorge Gandini y Amín Niffouri del Partido Nacional; Raúl Batlle y Carmen Sanguinetti por el Partido Colorado, y Raúl Lozano de Cabildo Abierto, (total 9).

Por el Frente Amplio estarán los senadores Mario Bergara, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez, Daniel Caggiani, José Mahía, Óscar Andrade, Silvia Nane y Daniel Olesker, (total 8).