Senado trató declaración sobre Cuba: "Me voy a ir a mi despacho" y "el debate era la solidaridad con el pueblo"

Este miércoles se debatió en el Senado la declaración sobre la situación de Cuba , lo que genero una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición.

En la sesión, se trató una moción por el bloque de combustible impuesto por Estados Unidos a Cuba, que fue presentada por la bancada del Frente Amplio. Fue aprobada por mayoría en la Cámara de Senadores.

El senador frenteamplista, Daniel Caggiani, consideró relevante tratar el asunto como urgente por "las consecuencias humanitarias que está teniendo esta situación".

El senador del Partido Nacional, Javier García, dijo que no participaría de la sesión "Me voy a levantar de la banca, me voy a ir a mi despacho a trabajar".

Para Gustavo González, del oficialismo, no se trata de una discusión sobre el régimen, "el debate era la solidaridad con el pueblo".

Por su parte, el colorado Pedro Bordaberry, dijo en su participación que "hay que ocuparse de los problemas de los uruguayos". "Plantear Cuba y Estados Unidos de vuelta es como ir 40 años para atrás".

"El descalabro del orden internacional es de las cosas más graves y más urgentes, para el Uruguay y para los pueblos del mundo. El incremento contra la resolución de Naciones Unidas de medidas unilaterales coercitivas, violenta groseramente el derecho internacional", dijo Óscar Andrade.

"Cómo alguien que tenga aprobado el manual básico de ciencia política puede imaginar que este tema de Cuba es grave y urgente", cuestionó el blanco Sebastián Da Silva.

"El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba no es un panfleto ni una metáfora", respondió Constanza Moreira en su turno.

Andrés Ojeda se preguntó si el tema en el Senado tiene que ver "con la caída libre del gobierno en las encuestas, es dura. No sé si la manera de revertirla es hacer declaraciones sobre Cuba".

"Es una falsa contradicción pensar que no podemos ocuparnos o que no podemos atender las urgencias y las necesidades de nuestro país porque estamos ejerciendo el homenaje a un valor que destacó a nuestra república que es el de la solidaridad", fueron las palabras de Blanca Rodríguez.