Senado aprobó por unanimidad proyecto de ley que sube la edad mínima autorizada para contraer matrimonio

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que sube la edad mínima autorizada para contraer matrimonio , pasando de 16 a 18 años.

El proyecto había sido votado en comisión y ahora se aprobó en el plenario de la Cámara de Senadores. Pasó a Diputados para su aprobación definitiva.

De todas formas el texto prevé excepciones: los adolescentes de 16 y 17 años podrán casarse con una autorización expresa de un juez.

Para ello, el magistrado actuante deberá analizar las facultades y condiciones de los menores de edad que solicitan permiso para contraer matrimonio. Se establece así el derecho de los menores a ser escuchados y a tener asistencia de un abogado.

Pero como regla general, el matrimonio estará autorizado solo para mayores de 18 años, en consonancia con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, destaca el proyecto de ley.

La senadora del Frente Amplio Constanza Moreira, presidenta de la comisión que analizó y votó el proyecto, expresó que siguieron las recomendaciones de organismos internacionales como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Allí se señala la importancia de aumentar la edad mínima de matrimonio, como forma de evitar la explotación y abuso de adolescentes.