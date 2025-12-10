RECIBÍ EL NEWSLETTER
PASA A DIPUTADOS

Senado aprobó por unanimidad proyecto de ley que amplía la donación de órganos a menores de edad

El impulsor de la iniciativa, Martín Lema, expresó que se cambia el paradigma y pasarían los menores de edad a ser donantes, salvo que la madre, el padre o el representante legal, en cualquier momento, manifiesten lo contrario.

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley del senador del Partido Nacional, Martín Lema, que amplía la donación de órganos a menores de edad. La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Lema explicó que el proyecto aplica el mismo régimen de donación de órganos de los mayores a los menores de edad. Actualmente, en Uruguay, los mayores de edad son donantes de órganos, salvo expresión contraria. Se parte de una definición tácita de donación de órganos.

En el caso de los menores, no son donantes, salvo que la madre o el padre expresen lo contrario. "Esto lo que lleva es que en el momento de mayor dolor de una madre o de un padre, de un traumatismo psicológico y emocional brutal, tenga que responder si los órganos de su hijo son pasibles de una donación para un posible trasplante. No resulta ni justo ni lógico que en ese momento de mayor dolor se le haga esa consulta", afirmó.

Lema expresó que la iniciativa cambia el paradigma y pasarían los menores de edad a ser donantes, salvo que la madre, el padre o el representante legal, en cualquier momento, manifiesten lo contrario. Eso evita que se tenga que definir en un momento de mayor dolor.

Si uno de los dos está en contra, la donación tácita queda sin efecto y no se realiza. "Se busca ser muy garantista", aseguró.

