Senado aprobó nueva edición de Uruguay Impulsa, una oportunidad laboral para 5.500 personas en todo el país

El Senado votó por unanimidad este martes el proyecto de ley que crea una nueva edición del programa Uruguay Impulsa, antes conocido como Jornales Solidarios.

La edición 2026 del programa beneficiará a 5.500 personas, que trabajarán durante cuatro meses con jornadas diarias, a diferencia de la experiencia anterior que era quincenal.

Los beneficiarios recibirán una remuneración de 20.592 pesos (3 BPC) por una jornada laboral de 6 horas diarias. En el caso de mujeres a cargo de niños menores de 3 años, se habilitará una jornada laboral de 4 horas diarias.

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También, se incorpora el componente de la formación. Las personas destinarán el 80% del horario de trabajo a las tareas directas relacionadas con el empleo y el 20% a la capacitación, destacó el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani.

En tanto, el senador del Partido Nacional, José Luis Falero, redactor del anterior proyecto de Oportunidad Laboral, destacó su implementación durante la situación de emergencia por la pandemia y que recogió la preocupación de las intendencias, que permitió que casi 15.000 personas accedieran al programa.

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, valoró la unanimidad de los partidos políticos en apoyar la iniciativa que busca la inserción laboral de los beneficiarios.

La senadora nacionalista, Graciela Bianchi, dijo que la implementación del programa genera expectativa a nivel del Congreso de Intendentes y respondió a las críticas que generó en su primera edición. El senador frenteamplista, Sebastián Sabini, destacó el acuerdo logrado a nivel político para su aprobación.