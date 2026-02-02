Semana con mucho calor, sofocante y máxima de 40º, según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana con mucho calor, máximas de 40º en el norte y 35º en el sur.
Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana con mucho calor, máximas de 40º en el norte y 35º en el sur. Mirá el informe de Nubel con el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y nubosidad dispersa permaneciendo templado en la noche.
El martes tendremos una mañana templada a cálida, con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas agradables en la noche.
El miércoles se espera un comienzo de jornada templada a cálida con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirán las condiciones muy calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, la noche seguirá templada y húmeda.
Lunes 2
Zona Norte: máxima 40º y mínima 22º
Zona Sur: máxima 38º y mínima 22º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 23º
Martes 3
Zona Norte: máxima 40º y mínima 23º
Zona Sur: máxima 38º y mínima 23º
Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 24º
Miércoles 4
Zona Norte: máxima 41º y mínima 21º
Zona Sur: máxima 39º y mínima 21º
Zona Metropolitana: máxima 35º y mínima 23º
