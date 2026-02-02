Semana con mucho calor, sofocante y máxima de 40º, según el informe de Nubel Cisneros

Semana con mucho calor y días de playa. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana con mucho calor, máximas de 40º en el norte y 35º en el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y nubosidad dispersa permaneciendo templado en la noche.

El martes tendremos una mañana templada a cálida, con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas agradables en la noche.

El miércoles se espera un comienzo de jornada templada a cálida con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirán las condiciones muy calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, la noche seguirá templada y húmeda. Lunes 2 Zona Norte: máxima 40º y mínima 22º Zona Sur: máxima 38º y mínima 22º Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 23º Martes 3 Zona Norte: máxima 40º y mínima 23º Zona Sur: máxima 38º y mínima 23º Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 24º Miércoles 4 Zona Norte: máxima 41º y mínima 21º Zona Sur: máxima 39º y mínima 21º Zona Metropolitana: máxima 35º y mínima 23º

