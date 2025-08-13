RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Semáforos rotos en Bulevar Artigas y Suárez durante 12 horas y sin inspectores de tránsito

La Intendencia de Montevideo informó a la hora 20:16 del martes que los semáforos de Bulevar Artigas y Suárez no funcionaban. Este miércoles de mañana seguían rotos y sin asistencia de inspectores.

semaforo-apagon

Los semáforos de Bulevar Artigas y Suárez estuvieron rotos desde la noche del martes hasta la mañana de este miércoles, con los problemas de tránsito que genera en una zona de mucho tráfico, y sin presencia de inspectores de la Intendencia de Montevideo que regulen el mismo.

La Intendencia informó a la hora 20:16 del martes que esos semáforos están en modo “flash”, es decir, sin funcionara correctamente.

A la hora 8 de este miércoles los semáforos seguían sin funcionar y sin inspectores de tránsito. En la zona hay centros educativos y Bulevar Artigas es una vía clave de acceso y salida de la zona céntrica de Montevideo.

Finalmente, pasadas las 08:30 de este miércoles, la Intendencia informó que estos semáforos volvían a funcionar con normaldiad:

