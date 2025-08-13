Semáforos rotos en Bulevar Artigas y Suárez durante 12 horas y sin inspectores de tránsito

Los semáforos de Bulevar Artigas y Suárez estuvieron rotos desde la noche del martes hasta la mañana de este miércoles, con los problemas de tránsito que genera en una zona de mucho tráfico, y sin presencia de inspectores de la Intendencia de Montevideo que regulen el mismo.

La Intendencia informó a la hora 20:16 del martes que esos semáforos están en modo “flash”, es decir, sin funcionara correctamente.

A la hora 8 de este miércoles los semáforos seguían sin funcionar y sin inspectores de tránsito. En la zona hay centros educativos y Bulevar Artigas es una vía clave de acceso y salida de la zona céntrica de Montevideo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/1955407992993497294&partner=&hide_thread=false Bvar Artigas y Joaquín Suárez.



Extremar precaución al circular. pic.twitter.com/ToI1hL4OBQ — Montevideo Tránsito (@imtransito) August 12, 2025 Finalmente, pasadas las 08:30 de este miércoles, la Intendencia informó que estos semáforos volvían a funcionar con normaldiad: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/1955594342166647016&partner=&hide_thread=false Los semáforos vuelven a funcionar con normalidad. https://t.co/sLCa2LHyP4 — Montevideo Tránsito (@imtransito) August 13, 2025

