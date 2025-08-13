Los semáforos de Bulevar Artigas y Suárez estuvieron rotos desde la noche del martes hasta la mañana de este miércoles, con los problemas de tránsito que genera en una zona de mucho tráfico, y sin presencia de inspectores de la Intendencia de Montevideo que regulen el mismo.
Semáforos rotos en Bulevar Artigas y Suárez durante 12 horas y sin inspectores de tránsito
La Intendencia de Montevideo informó a la hora 20:16 del martes que los semáforos de Bulevar Artigas y Suárez no funcionaban. Este miércoles de mañana seguían rotos y sin asistencia de inspectores.
La Intendencia informó a la hora 20:16 del martes que esos semáforos están en modo “flash”, es decir, sin funcionara correctamente.
A la hora 8 de este miércoles los semáforos seguían sin funcionar y sin inspectores de tránsito. En la zona hay centros educativos y Bulevar Artigas es una vía clave de acceso y salida de la zona céntrica de Montevideo.
Seguí leyendo
Tiempo frío, con mínimas de 0º y aún menos, pero con tardes templadas; el informe de Nubel Cisneros
Finalmente, pasadas las 08:30 de este miércoles, la Intendencia informó que estos semáforos volvían a funcionar con normaldiad:
Temas de la nota
Lo más visto
filmación
Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
DURAZNO
Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra
INVESTIGAN HOMICIDIO
Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo es de exjuez desaparecido
TOLEDO
Dos condenados por enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Peñarol que dejó dos muertos
IMÁGENES DEL HECHO
Dejá tu comentario