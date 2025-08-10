Seis tripulantes fueron rescatados tras hundirse su embarcación: uno de ellos sufrió hipotermia y está internado

Una embarcación deportiva uruguaya se hundió en la zona de Punta Fría y sus tripulantes fueron rescatados a tiempo.

Todos los tripulantes eran mayores de edad y de los seis, cinco fueron dados de alta en en tierra y uno fue trasladado a la policlínica de Piriápolis, por hipotermia,

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que sobre la hora 10:30 recibieron un llamado que daba cuenta del hundimiento de una embarcación en la zona de Punta Fría, próximo a Piriápolis.

Efectivos de Prefectura zarparon hacia el lugar y paralelamente, se comenzaron a hacer llamados a las embarcaciones que estaban en las proximidades.

Desde la embarcación deportiva “Espartana” informaron que se encontraban en el lugar embarcando a los tripulantes quienes ya se encontraban en el agua y que la embarcación estaba hundida por completo.

Personal de Prefectura embarcó a los cuatro tripulantes, uno de ellos presentaba síntomas de hipotermia.

Sobre la hora 11:20, arribaron ambas embarcaciones al puerto donde esperaban dos ambulancias.

Desde la Armada Nacional trabajan para determinar las causas del hundimiento.