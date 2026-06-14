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BRASIL

Seis muertos en colisión en el aire de dos helicópteros en Rio de Janeiro

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

Helicóptero caiu em cima de carros — Foto: Reprodução GloboNews

Helicóptero caiu em cima de carros — Foto: Reprodução GloboNews

Al menos seis personas murieron este domingo después de que dos helicópteros chocaran en vuelo en el oeste de Rio de Janeiro, informaron los bomberos en un comunicado.

"Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos", señala el texto.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", precisa.

AFP
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El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Según los bomberos, el incendio afectó al menos a 20 vehículos.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.

El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.

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