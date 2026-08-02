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OESTE DE ATENAS

Piloto y copiloto murieron en choque entre helicópteros antiincendios en Grecia

Los miembros de la tripulación fallecidos son un danés y un griego, indicó el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un comunicado.

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El piloto y el copiloto de uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo cuando combatían un incendio en Grecia han muerto, anunció este domingo el portavoz de los bomberos.

Los dos helicópteros Bell chocaron en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, informó el domingo el cuerpo de bomberos.

"Los pilotos fueron trasladados inconscientes al hospital, donde se certificó su fallecimiento", declaró el portavoz de los bomberos Vassilis Vathrakogiannis en televisión.

Se ha inmovilizado a todos los helicópteros Bell de la zona a la espera de una investigación, según la televisión estatal ERT.

Los miembros de la tripulación fallecidos son un danés y un griego, indicó el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un comunicado.

La tripulación del segundo helicóptero fue rescatada sana y salva.

El accidente elevó a cinco el número de víctimas mortales de los incendios en Grecia, tras la muerte de tres bomberos esta semana en Creta y el Peloponeso.

En imágenes de televisión se vio cómo uno de los helicópteros chocó contra la parte inferior del otro antes de explotar y estrellarse contra el suelo.

FUENTE: AFP

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