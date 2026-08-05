Miércoles con lluvias aisladas, jueves con tormentas severas y viento fuerte, y viernes muy frío pero soleado

Nubel Cisneros prevé mal tiempo este miércoles, con lluvias aisladas. El jueves empeora con tormentas que pueden ser severas, viento fuerte, intensa actividad eléctrica y hasta granizo. El viernes mejora.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca y húmeda con mucha nubosidad y nuevamente inestable con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas principalmente en las zonas norte y noreste.

El jueves se espera una mañana fresca y húmeda con abundante nubosidad, vuelve a desmejorar por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde continuará el desplazamiento del sistema frontal frío acompañado de lluvias y tormentas fuertes y muy fuertes capaces de generar importante actividad eléctrica, granizadas y rachas de vientos fuertes, mejorando en la noche por el suroeste con descenso de temperatura y disminución de nubosidad.

El viernes la mañana estará fría y ventosa con muy bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, en las primeras horas estará inestable la costa sureste. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y buena presencia de Sol, previéndose importante descenso de temperatura en la noche. Miércoles 5 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º Jueves 6 Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 9º Viernes 7 Zona Norte: máxima 14º y mínima 2º Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 5º

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