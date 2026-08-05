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Meteorología emitió una advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas de 8 a 12 horas de este jueves

El área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas desde las 8 de la mañana hasta el mediodía de este jueves 6.

El área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica el informe.

Las principales localidades afectadas serán:

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  • Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
  • Colonia: Todo el departamento.
  • Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.
  • Flores: Todo el departamento.
  • Florida: Goñi.
  • Paysandú: Todo el departamento.
  • Río Negro: Todo el departamento.
  • Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
  • San José: Ecilda Paullier, Juan Soler y Mal Abrigo.
  • Soriano: Todo el departamento.
  • Tacuarembó : Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Piedra Sola y Rincón del Bonete.

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