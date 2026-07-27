Apelaciones confirmó la condena de dos personas por homicidio de un hombre y una mujer en 2023

Foto del lugar donde fueron encontrados los cuerpos en febrero de 2023.

Tribunal de Apelaciones confirmó una sentencia por la cual condenaron a dos personas por un doble homicidio que ocurrió entre el 9 y 11 de febrero de 2023 en Maldonado. Las víctimas fueron enterradas en un monte cercano a playa Chihuahua y sus cuerpos encontrados por la Policía el 26 de febrero de ese año.

Los condenados son dos de cuatro involucrados. Uno de los homicidios ocurrió el 9 de febrero en el marco de una rapiña y la víctima era un hombre de 48 años, "que tuvo por objeto apoderarse de dinero y drogas de la víctima", informó Fiscalía. El otro crimen ocurrió el 11 de febrero y la víctima fue una mujer de 31 años que era parte del grupo de delincuentes y la mataron por "comentarios a otras personas sobre lo sucedido", agregó.

La sentencia primaria del 7 de noviembre de 2025 fue confirmada ahora por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno. Las tipificaciones fueron para uno, que debe cumplir 25 años de cárcel, como co-autor penalmente responsable de un delito complejo de Homicidio muy especialmente agravado por el concurso; el cometer el homicidio para preparar, facilitar o consumar otro delito; la reincidencia y la pluriparticipación, y como autor penalmente responsable de un delito de Tenencia de sustancias estupefacientes no para consumo y un delito de Tráfico interno de armas y municiones, todos en régimen de reiteración real.

El otro, con cinco años de cárcel, como autor penalmente responsable de un delito de encubrimiento. "Su participación se ciñó al enterramiento de los cuerpos y a cubrir otras evidencias", señaló la Fiscalía. Estas condenas fueron tras juicio oral y público. Los otros dos implicados fueron condenados en 2023 por proceso simplificado, uno a 20 años de cárcel, por ser autor penalmente responsable de un delito complejo de Homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido para cometer otro delito; el otro como cómplice penalmente responsable de un delito complejo de Homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido para cometer otro delito, a la pena de 6 años de penitenciaría.

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